Кто на самом деле писал произведения под именем Шекспир

Имя великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира знают все. Тем не менее, его биография таит немало загадок, которые тщетно пытаются разгадать исследователи.

Карьера провинциала

Биографические сведения о Шекспире выглядят крайне скудными. По некоторым данным, он родился 26 апреля 1564 года в английском городе Стратфорд-апон-Эйвон и скончался там же 23 апреля (3 мая) 1616 года. Отец Уильяма Джон Шекспир был состоятельным перчаточником, занимал важные городские посты. В 18 лет юноша взял в жены Энн Хатауэй, тоже из состоятельной семьи, восемью годами старше себя. В этом браке родилось трое детей — дочь Сюзанна и двойняшки Хемнет и Джудит.

В 1585 году Шекспир неожиданно переезжает в Лондон, где делает успешную карьеру актера и драматурга, а также становится совладельцем театральной компании «Слуги лорда-камергера». Однако около 1613 года он возвращается назад в Стратфорд, где еще спустя три года умирает.

Что предшествовало началу театральной карьеры? Почему примерный семьянин из провинциального городка решил начать новую жизнь в столице? В средневековой Англии это вовсе не являлось нормой, как в наше время. Но так или иначе, Шекспир в полной мере смог раскрыть свои таланты, находясь в Лондоне. Почему же в расцвете славы он покинул Лондон и больше не писал пьес? Некоторые шекспироведы полагают, что он был серьезно болен: об этом свидетельствует неуверенный почерк в подписях под документами.

Автора по фамилии Шекспир никогда не существовало?

Есть мнения, что человек, которого мы знаем как Уильяма Шекспира, вовсе не являлся автором «Короля Лира», «Отелло», «Гамлета» и «Ромео и Джульетты», равно как и знаменитых сонетов. Дело в том, что оригиналы шекспировских рукописей не сохранились, а сохранившиеся портреты Шекспира не соответствуют сделанной с него посмертной маске. Также нет никакой информации о том, какое образование получил Шекспир (кроме школьного), а все шекспироведы дружно сходятся на том, что автором произведений мог быть только высокообразованный человек с необыкновенно широким кругозором.

Многих специалистов удивляет и тот факт, что большая часть сонетов Шекспира адресованы лицу мужского пола. Так появилась гипотеза о том, что поэт мог являться гомосексуалистом. А как же тогда женитьба и рождение детей? Еще одна версия утверждает, что автор всех якобы шекспировских творений — женщина!

Шекспир — это псевдоним?

Само слово «Шекспир» буквально означает «потрясать копьем». А что если это вообще псевдоним? — таким вопросом задались эксперты. Были выдвинуты различные версии по поводу того, кто же на самом деле писал произведения под этим именем. Одни исследователи считали, что это групповой псевдоним, под которым скрывались Мэри Сидни Герберт, графиня Пемброк, и ее сыновья. Другие — что это могла быть сама королева Елизавета. Но поскольку монархине из-за государственных дел было некогда заниматься литературой, за нее это делали «негры». Среди кандидатов в таковые — другой известный поэт той эпохи Кристофер Марло , которого считают внебрачным сыном Елизаветы, ее фаворит Уолтер Рейли и даже знаменитый философ Фрэнсис Бэкон

Свою лепту в изучение этого вопроса внесли и российские исследователи. Так, по мнению Ильи Гилилова , «Шекспиром» могли оказаться Роджер Мэннерс, 5-й граф Рэтленд, и его жена Елизавета.

Череп Шекспира был похищен после смерти?

В 1879 году средства в журнале «Argosy» появилась заметка о том, что череп Шекспира еще в XVIII столетии похитили из захоронения, расположенного под полом церкви Святой Троицы в Стратфорд-апон-Эйвон. И это косвенно подтвердилось. Несколько лет назад команда британских археологов во главе с Кевином Коллзом исследовали предполагаемую могилу Шекспира посредством электромагнитного сканирования. Хотя, согласно источникам, тело поэта захоронили в фамильном склепе на пятиметровой глубине, причем в вертикальном положении, на деле же останки отыскались на глубине всего около метра, причем лежали в стандартной горизонтальной позиции и даже не в гробу, а завернутые в саван.

В том же месте, где должна была находиться голова, были обнаружены следы чьего-то вмешательства. Создавалось впечатление, что кто-то раскопал могилу, а затем вновь закопал.

Кстати, по словам шекспироведа Филиппа Швайзера, Шекспир еще при жизни опасался, что его останки потревожат. Он даже велел вырезать на своем надгробии следующие строки: [С-BLOCK]

Друг, ради Господа, не рой Останков, взятых сей землёй;

Нетронувший блажен в веках,

И проклят — тронувший мой прах.

Однако покой поэта после смерти все же был нарушен. Кевин Коллз считает, что похитителям хотелось изучить мозг Шекспира, чтобы понять тайну его гениальности.

Правда, бытовала еще версия о том, что на самом деле череп Шекспира хранится в крипте храма Cвятого Леонарда в Вустершире. Но исследование выявило, что находящийся там череп принадлежит вовсе не Шекспиру, а неизвестной женщине в возрасте около 70 лет.