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В Красноярске пройдет фестиваль скандинавской ходьбы
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В Красноярске пройдет фестиваль скандинавской ходьбы 

sibnovosti.ru 49 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярске на острове Татышев 4 августа пройдет фестиваль скандинавской ходьбы. Этот вид физических нагрузок задействует до 90% мышц и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, легкие, осанку, обмен веществ, уровень сахара в крови — и все это при минимальной ударной нагрузке на колени, голеностопные суставы и позвоночник.
Неудивительно, почему с каждым годом все больше красноярцев выбирает ходьбу с палками. Открыть для себя этот интересный и эффективный вид фитнеса, показать результаты своих тренировок и пообщаться с единомышленниками смогут участники фестиваля «Свобода движения».
Поддерживают фестиваль бренд Вольтарен*Эмульгель* 12 часов и Русская национальная ассоциация скандинавской ходьбы (RNWA). Ведущими станут Лариса Вербицкая и Никита Белоголовцев.
С 11:00 до 17:30 опытные инструкторы будут читать лекции и проводить мастер-классы и пробные прогулки для всех желающих. Кроме того, гостей фестиваля ждет викторина о скандинавской ходьбе, занятия по гимнастике цигун, которая эффективно сочетается с ходьбой с палками, а также состязания на дистанции в 4 километра для участников различных возрастных категорий. Победителей ждут ценные призы.
Палки можно взять напрокат под залог прямо на месте. Все мероприятия в рамках фестиваля проводятся бесплатно, и присоединиться к ним свободно может любой желающий. Достаточно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте фестивальходьбы.рф тем, кто планирует принять участие в соревнованиях.
Фото предоставлено организаторами
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