Совет отцов помог Тимуру и его футбольной команде

Тимур и его футбольная команда на поле выходят каждый день, но матчи то и дело приходится прерывать. Мяч то и дело улетает в кусты — в ограждениях дыры, на воротах нет сеток.

— Мы хотели, чтобы тут был газон, ворота были нормальные, сетка, — говорит житель Новосибирска Тимур Усаев.

С такой просьбой дети сами через соцсети обратились в совет отцов при губернаторе Новосибирской области. И вот на поле уже не только игроки, но и волонтеры с красками и кистями.

— Поступил сигнал, что надо помочь детям. Почему бы и не помочь, если есть свободное время? В свободное время можно и заняться этим, — говорит волонтер Владислав Евсюков.

Работы будет много: заменить ограждения, баскетбольные кольца — они уже пришли в полную негодность. Первый этап — покрасить ворота — заинтересовал и самих детей. Вообще суть акции «Отцовский патруль» не только в том, чтобы прийти и помочь, а чтобы своим примером показать — все это можно сделать самим — было бы желание.

— Личным примером нужно показывать, однозначно. Других путей никаких не вижу. Может быть, кому-то станет стыдно. Человек же все равно существо социальное, «куда все, туда и я», и чем больше будет таких примеров, тем больше будет людей, которые будут приходить и вовлекаться, — считает член совета отцов при губернаторе Новосибирской области Сергей Майоров

25 июля в Новосибирске с рабочим визитом побывал руководитель проекта. До этого «Отцовский патруль» проехал Дальний Восток, Красноярск, Кемерово.

— Проблемы в больших городах примерно одни и те же. Это, как мы видим, проблема наличия спортивных площадок, они либо в плачевном состоянии, либо их нет вообще. Это порой безобразное, аварийное, порой опасное для жизни состояние детских городков, — сообщил руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрей Коченов.

Еще одна проблема, которой сейчас вплотную занимается совет отцов, — пластиковые окна. Те самые, из которых так часто дети стали выпадать. В ближайшее время подготовят техзадание для производителей, чтобы те приняли меры.