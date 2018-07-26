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Лоза раскритиковал отказавшихся выступать на «Нашествии» музыкантов
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Лоза раскритиковал отказавшихся выступать на «Нашествии» музыкантов 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский музыкант Юрий Лоза предположил, что ни один из музыкантов, отказавшихся выступать на рок-фестивале «Нашествие», не сможет внятно объяснить, против чего они протестуют.
«Ну, возьмут других артистов — они приедут и споют. Одни не поехали — другие поехали, будет другой состав участников. Ну, одной Монеточкой в кармане будет меньше», — заявил Юрий Лоза изданию РИА «ФАН», комментируя отказ нескольких групп выступать на рок-фестивале «Нашествие» из-за пацифистских убеждений.
«Россия столько этих «нашествий» выдержала, и все, кто пытался эти нашествия осуществить, плохо кончили», — отметил музыкант, заявив, что русский рок, как явление, перестал существовать еще в 1980 году», а название «Нашествие» ассоциируется у него с саранчой и татаро-монголами.
По словам Лозы, он не понимает, как можно представить оборону страны без Минобороны.
«Если есть министерство обороны, оно будет работать, оно обязано вести какую-то деятельность. Если ему выгодно работать с музыкантами фестиваля и если фестивалю выгодно общаться, то какая разница: езжайте и пойте. Никто из них внятно не сможет объяснить, против чего они протестуют», — считает певец.
Напомним, ранее группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли» и певица Монеточка отказались от участия в рок-фестивале «Нашествие», поскольку выступают против демонстрации на нем военной техники.
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