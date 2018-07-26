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В День города в Казани дадут пятиминутный салют
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В День города в Казани дадут пятиминутный салют 

Казанский Портал 20 часов назад
30 августа в Казани отметят сразу два праздника — День республики Татарстан и День города. Казань планирует потратить на праздники 10 000 000 рублей, следует из тендера на сайте госзакупок.
Победитель конкурса даст салют, который должен будет продолжаться не меньше пяти минут. Масштабный фейерверк лишь часть обязательств. По контракту исполнитель должен украсить Казань, организовать праздничные мероприятия на нескольких площадках, напечатать открытки и многое другое.
В этом году 30 августа выпадает на четверг. Казанцы традиционно получат официальный выходной.
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