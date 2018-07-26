Ещё
ЕВРАЗ подарил тагильскому детсаду спортивную площадку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

ЕВРАЗ подарил тагильскому детсаду спортивную площадку 

Уралинформбюро 19 часов назад
Фото: Уралинформбюро
ЕВРАЗ помог оборудовать площадку для занятий спортом в детском саду №66 МАДОУ «Радость» Нижнего Тагила. Проект победил в грантовом конкурсе компании «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле. Его реализация обошлась в 400 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Современная площадка выросла на месте заброшенного бассейна, который около 40 лет не использовался и представлял опасность для воспитанников. На 200 квадратных метрах сначала демонтировали старые железобетонные и металлические конструкции. Затем постелили безопасное резиновое покрытие, установили шведские стенки, лавки, кольца, брусья, турники, лабиринт и баскетбольное кольцо.
"Идея построить спортивную площадку в детском саду появилась давно, но реализовать планы не удавалось. Благодаря ЕВРАЗ НТМК наши дети теперь имеют возможность заниматься спортом на современном оборудовании", — рассказала директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.
Проект по строительству новой площадки разработали волонтеры проектно-конструкторского института «Ником-проект» ЕВРАЗ НТМК совместно с представителями детского сада. Помимо этого, металлурги оказывают детскому учреждению постоянную шефскую помощь.
Конкурс грантов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» возобновился в Нижнем Тагиле в 2017 году. Гранты получили 16 социальных проектов, направленных на развитие культурных ценностей, образовательную деятельность и профориентацию молодежи, спорт и здоровый образ жизни, благоустройство города, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Старт следующего этапа конкурса запланирован на сентябрь 2018 года.
Уралинформбюро: последние новости
13 дней в изоляции: в Таиланде завершилась операция по спасению школьников В Санкт-Петербурге скончался режиссер советского "Вия" В Екатеринбурге выберут лучшую концепцию застройки ЭКСПО-парка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца12
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы8
«Дом-2» под угрозой закрытия255
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение