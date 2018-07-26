ЕВРАЗ подарил тагильскому детсаду спортивную площадку

ЕВРАЗ помог оборудовать площадку для занятий спортом в детском саду №66 МАДОУ «Радость» Нижнего Тагила. Проект победил в грантовом конкурсе компании «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле. Его реализация обошлась в 400 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Современная площадка выросла на месте заброшенного бассейна, который около 40 лет не использовался и представлял опасность для воспитанников. На 200 квадратных метрах сначала демонтировали старые железобетонные и металлические конструкции. Затем постелили безопасное резиновое покрытие, установили шведские стенки, лавки, кольца, брусья, турники, лабиринт и баскетбольное кольцо.

"Идея построить спортивную площадку в детском саду появилась давно, но реализовать планы не удавалось. Благодаря ЕВРАЗ НТМК наши дети теперь имеют возможность заниматься спортом на современном оборудовании", — рассказала директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова.

Проект по строительству новой площадки разработали волонтеры проектно-конструкторского института «Ником-проект» ЕВРАЗ НТМК совместно с представителями детского сада. Помимо этого, металлурги оказывают детскому учреждению постоянную шефскую помощь.

Конкурс грантов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» возобновился в Нижнем Тагиле в 2017 году. Гранты получили 16 социальных проектов, направленных на развитие культурных ценностей, образовательную деятельность и профориентацию молодежи, спорт и здоровый образ жизни, благоустройство города, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья и людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Старт следующего этапа конкурса запланирован на сентябрь 2018 года.