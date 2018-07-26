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На родине Айтматова в Киргизии поставят памятник, отлитый на Урале
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На родине Айтматова в Киргизии поставят памятник, отлитый на Урале 

Российская Газета 19 часов назад
Фото: Российская Газета
К 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова на родине писателя установят памятник, который сейчас отливают на Урале.
— Личность Чингиза Айтматова особо значима для диалога двух культур, — отмечает консул КР в Екатеринбурге Нурлан Алымбеков. — Совместные проекты, посвященные его юбилею, способствуют сближению культур двух народов, дальнейшему развитию всесторонних отношений между Киргизстаном и Свердловской областью.
Специально к юбилею писателя архивисты Свердловской области провели исследования. Как выяснили ученые, Чингиз Торекулович бывал в Свердловске — бывшем и будущем Екатеринбурге — с 21 по 28 октября 1975 года в рамках Дней советской литературы и награжден почетной грамотой обкома КПСС за выдающиеся достижения.
Сейчас под Екатеринбургом, в селе Новоалексеевское, в литейной мастерской Ивана Дубровина прорабатывают полномасштабный эскиз для отливки в бронзе скульптурной композиции — подарка Киргизстану от Среднего Урала. Работы выполняются на средства фонда губернаторских программ. Композицию по мотивам «Прощай, Гюльсары» — фигуры крестьянина Танабая и его коня — создал скульптор Алмаз Кожегулов. Ему не впервые приходится работать на Урале: его памятник выдающемуся актеру Суйменкулу Чокморову, установленный сейчас в центре Бишкека, в прошлом году отливали также в мастерской Дубровина.
Как сообщил консул Алымбеков, памятник Танабаю откроют второго сентября — в день открытия Всемирных игр кочевников. Его установят на родине писателя, в городе Чолпон-Ате, перед ипподромом. Высота скульптуры — четыре метра, вес — четыре тонны.
— Глубоко символичный дар оценен киргизским народом, — подчеркивает консул Алымбеков. — Это подтверждение нашей культурной общности.
Тем временем
В честь юбилея писателя, чьи произведения изданы 40-миллионным тиражом на 150 языках по всему миру, на Среднем Урале пройдут книжные выставки и конференция. В Екатеринбурге откроют памятную доску Айтматова, мэрия присвоит его имя улице в Академическом микрорайоне. Надо отметить, что улицы Айтматова уже есть в Анкаре, Астане, Алма-Ате, Ташкенте и Казани, а в Москве, Санкт-Петербурге и Минске в честь великого писателя, мыслителя, философа и дипломата названы скверы.
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