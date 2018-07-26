Ко Дню крещения Руси красноярские байкеры организовывают мотопробег

В Красноярском крае ко Дню крещения Руси состоится мотопробег-крёстный ход.

Пробег пройдёт 28-29 июля по городам Красноярск-Лесосибирск-Енисейск-Красноярск. Байкеры клуба «Ночные волки» повезут с собой святые мощи прп. Илии Муромца Печерского и устроят показ кинофильма «Русский реактор».

Стартуют мотоциклисты 28 июля в 5:00 от колонны от Свято-Покровского кафедрального собора (г. Красноярск, ул. Сурикова, 26). В 9:30 колонну встретит Епископ Енисейский и Лесосибирский Никонор, после чего начнется праздничная Божественная литургия в Крестовоздвиженском кафедральном соборе г. Лесосибирска. Мощи прп. Илии Муромца Печерского будут находиться в соборе весь день. В 14:00 на озере Монастырском совершится таинство Крещение для всех желающих. В 18:00 в кинотеатре «Луч» Лесосибирска покажут фильм «Русский реактор», после чего мотоциклисты и зрители поделятся впечатлениями о киноленте на дружественной встрече, расскажут о Байк-Шоу «Русская Мечта» в Севастополе, устроят смотр мототехники, прокатят желающих на своих мотоциклах. 29 июля мотоколонна будет в Енисейске. В 9:30 пройдет Божественная литургия в Спасо-Преображенском мужском монастыре. В 17:00 в Культурном центре (ул. Ленина, 130) пройдет показ историческо-патриотического фильма.