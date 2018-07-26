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После свадьбы в хабаровском кафе гости слегли в больницу
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После свадьбы в хабаровском кафе гости слегли в больницу 

Хабаровский край сегодня 18 часов назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора приступили к эпидемиологическому расследованию возможного отравления в одном из популярных кафе грузинской кухни. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом к выезду специалистов послужил пост хабаровчанки Марии Кузьминой, который та разместила в одном из пабликов в Инстаграме.
— Никогда ничего подобного не писала, но тут просто перебор уже! — возмутилась девушка. — В субботу в нашей семье было великолепное событие — свадьба старшего брата моего мужа. Мы решили её отметить в кафе грузинской кухни «Сациви». Всё было просто великолепно: и отношение, и еда. Но на следующий день на скорой увезли сначала маму невесты, потом скорая понадобилась и для беременной девушки из гостей, а после и ещё 7 гостям. В больнице поставили диагноз — сальмонеллёз. Температура, тошнота, рвота, диарея. Просто кошмар.
В Роспотребнадзоре пока собирают информацию по этому случаю, в кафе сегодня выезжали специалисты для отбора проб.
— К нам поступило два уведомления о госпитализации пациентов. Им поставлен диагноз острый гастроэнтерит. Связаться с гражданкой, которая разместила информацию в интернете пока не удалось. Ведется эпидемиологическое расследование. По его итогам будет приниматься решение о дальнейшей работе кафе, — рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.
Острый гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка или кишечника. Заболевание может вызвано бактериями сальмонеллы, шигеллами, кампилобактериями, ротавирусом, норавирусом и другими возбудителями.
— Мы в курсе этой ситуации, проверили всё, что люди на этой свадьбе кушали. Не обработанных термически блюд там не было в принципе, — рассказал в интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» директор кафе «Сациви» Евгений Бару. — Подозрение было на сальмонеллёз. Мы сами проверили всё, сейчас ещё и Роспотребнадзор всё проверяет. Объективных причин к отравлению мы не увидели, но всё возможно в этой жизни. На всякий случай исключили из меню все блюда из курицы, пока не получим результаты анализов.
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