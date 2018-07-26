Нижегородец выступит на первом Чемпионате мира по Окинавскому каратэ

Первый Чемпионат мира по Окинавскому каратэ и кобудо пройдет в г. Наха на Окинаве (Япония) с 1 по 8 августа. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в Нижегородской региональной федерации каратэ.

По предварительным заявкам в чемпионате примут участие более 4,5 тысяч бойцов из 100 стран мира.

Единственным спортсменом из Нижнего Новгорода, который примет участие на этом историческом турнире, станет Алексей Груздев

Кстати, Окинава является родиной каратэ. В этом году Федерация Окинавского каратэ и кобудо впервые заявила миру о проведении такого международного мероприятия по традиционным версиям этого искусства.

Напомним, что в настоящее время каратэ — это олимпийский вид спорта.

Справка

Окинава — один из островов архипелага Рюкю, самая южная префектура Японии. В течение XVII—XVIII вв. существовавшие здесь эти боевых искусств слились с фрагментами китайских боевых искусств (то-тэ) и родилось искусство, известное под названиями «окинава-тэ» (рука Окинавы) и «каратэ» (китайская рука). К началу XIX в. сложились три основных варианта окинава-тэ. Они получили названия Наха-тэ, Сюри-тэ и Томари-тэ по имени мест формирования. Из них позже возникло современное каратэ: стиль годзю рю каратэ, созданный Мияги Тёдзюном (1888—1953), стиль сито рю каратэ, основанный Мабуни Кэнва (1889—1957) и некоторые другие менее известные школы.

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