В Киргизии начался ежегодный фестиваль абрикоса

Целую неделю под открытым небом на стадионе села Ак-Терек Джети-Огузского района садоводы практически со всей Иссык-Кульской области демонстрируют свой урожай абрикосов. Для местных жителей фестиваль «Орук Фест — 2018» вот уже четвертый год является центральным событием лета.

Самые активные участники — фермеры из сел Тосор, Тамга, Барскоон, Чоң-Жаргылчак, Кичи-Жаргылчак, Ак-Терек и Жениш Джети-Огузского района.

— Мы всей семьей привозим на фестиваль свои абрикосы уже третий год подряд, — поделилась одна из участниц Татьяна Игнатова . — Два раза занимали призовые места в конкурсе на лучшую продукцию и изделие из абрикосов. Дети очень любят этот праздник и участвуют во всех спортивных состязаниях, пока мы со взрослыми обсуждаем свои дела. У нас два сада, один полностью абрикосовый, а во втором растут другие фруктовые деревья. Хорошо, что здесь можно не только пообщаться с коллегами по «абрикосовому цеху», но и узнать от специалистов о последних новинках садоводства. Готовиться к фестивалю начинаем с весны. Придумываем эскизы корзин и поделок из абрикоса.

По уже устоявшимся правилам, после открытия специалисты проводят для участников семинары и тренинги, рассказывают о новых технологиях в сельском хозяйстве — системе капельного орошения, строительстве теплиц, а также о том, как выгодно продать урожай не только внутри страны, но и за рубежом.

Потом начинается самая веселая и вкусная часть фестиваля, посвященная главному герою праздника, — абрикосу. Открывает ее необычный массовый забег. Девушки садятся на спины парней, а те должны со своей ношей как можно быстрее добежать до заветной цели — ведра с фруктами. Набрав плодов, пары несутся к финишу. Кто принесет больше всего «добычи», тот и получает награду.

А членам жюри предстоит нелегкая задача — определить, чьи плоды в этом году окажутся самыми сочными, крупными и сладкими.

— Сколько в мире существует сортов этого фрукта, не скажут даже ученые-селекционеры, — говорит исполнительный директор общественного фонда «FSDS» Муратбек Исмаилов. — На его родине — в Армении — известно около пятидесяти. Например, «Айсберг», «Алеша», «Амур», «Водолей», «Орловчанин». В Киргизии наиболее распространены «Королевский», «Медовый» «Десертный» и «Краснощекий». Ну как тут определить, какой вкуснее? Кстати, из Киргизии фрукты экспортируются в основном в страны Евразийского экономического союза , главным образом в Россию. С рядом регионов РФ уже налажены связи, и представители их деловых кругов проявляют интерес к сельхозпродукции Иссык-Кульской области.

Для гостей фестиваля запланировано выступление звезд киргизской эстрады. Также участники смогут приобрести продукцию местного производства, поучаствовать в акциях и флешмобах.

— Мы приезжаем отдыхать на Иссык-Куль уже, наверное, лет десять, а вот на таком удивительном празднике побывали впервые, — поделилась впечатлениями гостья из российского города Нижневартовск Мария Киртянова. — Глаза разбегаются от увиденного. Мы наелись абрикосов, наверное, на целый год вперед. Обязательно прихватим с собой баночку с вареньем домой. Хочу соседей угостить. Но главное, как красиво и весело проходят конкурсы! Мы тоже приняли участие — в перетягивании каната. Смеялись от души, и теперь хорошего настроения нам хватит до самого отъезда.

По окончании фестиваля эстафету его проведения в следующем году передадут другому населенному пункту.

Кстати

Необычный конкурс в рамках фестиваля проводится и среди кулинаров — на лучшее варенье. Полету фантазии нет предела. Кто-то использует для варки соки фруктов, другие добавляют грецкие и другие орехи. Нуржамал Идрисова, к примеру, в этом году представила фантастическое на вкус блюдо — абрикос, фаршированный малиной и украшенный взбитыми сливками.