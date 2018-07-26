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Секс-символ 90-х стала похожа на мумию
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Секс-символ 90-х стала похожа на мумию 

WDay.ru 18 часов назад
Фото: WDay.ru
Гленн Клоуз, кажется, переборщила с уколами красоты.
Блистательный дуэт Майкла Дугласа и Гленн Клоуз превратил фильм «Роковое влечение» в одну из самых ярких лент своего времени, а исполнителям главных ролей обеспечил статусы секс-символов на долгие годы… О Гленн мечтал едва ли не каждый мужчина в мире. Она украшала обложки журналов, календари и сводила с ума коллег-мужчин, будучи только официально замужем четыре раза.
Сейчас 71-летняя актриса, несмотря на свой почтенный возраст продолжает сниматься в кино и по-прежнему блистает на светских раутах. Но, похоже, она немного перестаралась с желанием выглядеть как можно моложе.
Чересчур осветленные волосы вовсе не убавляют знаменитости лет, а слишком уж гладкая, будто натянутая, кожа выдает злоупотребление пластикой и косметологическими процедурами.
Жаль, но годы не щадят никого. И те знаменитости, которые еще вчера считались секс-символами, сегодня уже выглядят не так привлекательно. Например, Моника Беллуччи, которая недавно участвовала в показе Dolce Gabbana, поразила шикарной фигурой. Но морщинки и мешки под глазами не смог спрятать даже профессиональный грим.
То же самое можно сказать и о Шэрон Стоун. Несмотря на наличие молодого бойфренда (а может, именно благодаря этому), звезда «Основного инстинкта», кажется, даже к косметологу не ходит. С одной стороны, такая позиция достойна уважения. С другой — посмотрите, как изменилась Стоун всего за полгода. И не только она! Wday.ru собрал целую галерею звезд, которые буквально с начала этого года резко подурнели.
Шэрон Стоун полгода назад и сейчас. Больше звезд — по стрелке
Эванджелин Лилли полгода назад и сейчас
Кейт Мосс полгода назад и сейчас
Мег Райан полгода назад и сейчас
Бритни Спирс полгода назад и сейчас
Синди Кроуфорд полгода назад и сейчас
Дженнифер Энистон полгода назад и сейчас
Сэди Фрост полгода назад и сейчас
Эмилия Кларк полгода назад и сейчас
Джейн Краковски полгода назад и сейчас
Кайли Миноуг полгода назад и сейчас
Сиена Миллер полгода назад и сейчас
Моника Белуччи
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