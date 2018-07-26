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Детские площадки в оренбургских дворах опасны для жизни и здоровья
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Детские площадки в оренбургских дворах опасны для жизни и здоровья 

АиФ-Оренбург 18 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Команда «Молодежки ОНФ» провела рейды по детским площадкам областного центра. Общественники побывали у домов на улице Володарского, 13, в переулке Матросском, 21, переулке Каширина, 1а и переулке Неплюевском, 1а.
«Двор в переулке Неплюевском находится в удручающем состоянии, — рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» Никита Крюков. — Сюда просто опасно пускать детей. Рядом гаражи, территория не огорожена забором, нет мусорных контейнеров, а все игровые и спортивные конструкции находятся в аварийном состоянии». В ходе рейда участники команды «Молодежки ОНФ» обозначили опасные конструкции маркировочной лентой, установили табличку «Внимание! Будьте осторожны». «По четырем проверенным площадкам мы заполнили анкеты, отметили элементы, которые угрожают жизни и здоровью детей: открытые люки, сломанные конструкции, строительные работы без надлежащего ограждения. Во всех дворах мы огородили опасные места», — сказал представитель оренбургской команды «Молодежки ОНФ» Артем Назмутдинов. Ограждения установлены вблизи площадки по улице Володарского, где проводятся строительные работы, но не соблюдены меры по охране территории, и на детской площадке в переулке Каширина, где осколки стекла и мусора разбросаны кругом и представляют реальную опасность для детей. Собранный материал передан уполномоченному по правам ребенка в Оренбургской области Ольге Ковыльской. Рейды в рамках акции «Безопасное детство» будут проводиться все лето.
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