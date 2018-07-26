Суд обязал власти Миасса отремонтировать антикварный детский сад

По иску прокуратуры Миасский городской суд обязал администрацию Миасского городского округа обеспечить проведение капитального ремонта построенного в 1951 году детского сада №18, — сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

Проведенная по жалобе местной жительницы выявила неудовлетворительное состояние фундамента, подвала, фасада, окон и крыши здания детского образовательного учреждения. Карниз может в любой момент обрушиться на головы детей. При этом дошкольное учреждение ежедневно посещают более 60-ти воспитанников. На протяжении многих лет ни МКУ «Образование», ни глава Миасского городского округа не реагировали на обращения родителей и персонала и не предпринимали никаких мер к ремонту аварийного здания.

Миасский суд возложил на муниципальное учреждение и его филиал, а при недостаточности бюджетных средств на администрацию Миасского городского округа в срок до первого апреля.2019 провести капитальный ремонт фундамента, отмостков, фасада, балконов, демонтировать кирпичные трубы дымоудаления, восстановить крыльцо, заменить окна, отремонтировать подвал и веранды учреждения, произвести монтаж водоотливов.