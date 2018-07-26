Молодые парламентарии проведут мастер-класс по скрапбукингу

Посетители научатся делать открытки и предметы декора.

Гости узнают, как работать в технике скрапбукинга. Для новичков эта техника станет настоящим открытием по созданию оригинальных вещей собственными руками.

В основе этой разновидности ручного творчества находится оформление и изготовление фотоальбомов, рамок для фотографий и картин, буклетов, открыток, подарочных упаковок.

Занятие пройдет в 25 июля в 16:00 по адресу: улица Краснодарская, дом № 20/1 (Библиотека № 130). Вход свободный. По всем вопросам можешь писать председателю молодежной палаты Люблино Анне Семеник.