«Лозунги хиппи не актуальны для панков». Лидер «Бахыт-Компота» поддержал «НАШЕСТВИЕ»

Вадим Степанцов рассказал НСН, как изменились отношения людей в форме и рок-музыкантов, а также назвал демарш групп на фестивале «кокетством».

Неделя остаётся до фестиваля «Нашествие», но в СМИ и на интернет-порталах продолжается обсуждение демарша ряда артистов, которые отказались от участия в Главном Приключении Года из-за пацифистских взглядов. Группа «Порнофильмы» первой заявила об отказе, узнав, что на поле фестиваля будет площадка Минобороны , где зрителям демонстрируется военная техника. И, несмотря на то, что сотрудничество с военным ведомством «Нашествие» ведёт не первый год, ещё шесть артистов последовали примеру группы и выбыли из лайнапа фестиваля.

Если в 70-е годы прошлого столетия рок-музыканты и люди в военной форме были по разные стороны баррикад, и их соседство на одной площадке было трудно даже представить, сейчас реалии изменились, а среди солдат нередко встречаются большие поклонники рок-н-ролла, заявил в эфире НСН лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов. И особенно странно, по его мнению, когда пацифистские лозунги начинают звучать из уст тех, кто именует себя панками.

«Это, может, в начале 70-х было не по-рокерски — когда были дети цветов, война во Вьетнаме и прочее. Но потом законодатели моды, американские рокеры, стали радостно выступать перед своими военными, и это уже традиция, которой уже много десятков лет. Kiss, Alice Cooper, да и Elvis Presley выступал ещё задолго до всех этих make love — not war. Я часто выступаю перед военными, и знаю, что среди них есть по-настоящему рок-н-рольные люди. Что им не мешает сочетать службу в армии и любовь к различным рок-н-рольным жанрам. То есть, лозунги детей цветов про наркотики и любовь — make love & drugs — они уже несколько устарели. Тем более, они не актуальны для музыкантов, именующих себя панками», — заметил музыкант.

Кормухина заступилась за «НАШЕСТВИЕ»: Он как яркая мозаика! Сотрудничество с Минобороны на фестивале выражается в наличии на поле отдельной тематической зоны с выставкой военной техники, а также в интерактивной активности «Тропа разведчика», где солдаты научат каждого желающего выживать в экстремальных условиях. Кроме того, каждый год тысячи зрителей могут увидеть захватывающие полёты пилотажной группы «Русские витязи». И это не было секретом для артистов, заметил лидер «Бахыт-Компота». Поэтому заявления некоторых групп об отказе играть на «Нашествии» выглядят достаточно «кокетливо».

«Конечно, это так. Потому что все всё прекрасно знали, и знают давно — что на «Нашествии» стоят военные, орудия, что происходит оно при поддержке Министерства обороны. Поэтому я назову это кокетством», — заключил Степанцов.

Хайп и суета перед «Нашествием». Музыканты заступились за свой фестиваль В поддержку фестиваля «Нашествие» высказались и другие музыканты. Так, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в эфире « Эха Москвы в Екатеринбурге» предположил, что причиной отказа некоторых групп могло стать их украинское происхождение, которое не позволило им играть рядом с российской военной техникой. Также музыкант заметил, что площадка Минобороны находится в отдалении от сцены, так что если зритель не хочет её видеть и посещать, она и не попадётся ему на глаза, отмечает Ura.ru.

Отказавшиеся от фестиваля группы поддержал лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич , ещё в 2015 году покинувший площадку «Нашествия» из-за нежелания «петь на фоне танков». Он нашёл взгляды молодых команд схожими с собственными, а также напомнил, что рок-музыка всегда была под знаком пацифики.

«Бригадный подряд»: Нашим сетом на «НАШЕСТВИИ» публика останется довольна!

Пока в музыкальных и околомузыкальных кругах продолжается обсуждение нашумевшего демарша артистов, около 150 участников лайнапа фестиваля готовятся выехать в Большое Завидово. Напомним, что фестиваль состоится 3, 4 и 5 августа. Билеты на Главное Приключение Года можно приобрести на официальном сайте nashestvie.ru.