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Новый бассейн построят в Южном Бутове
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Новый бассейн построят в Южном Бутове 

Управа района Южное Бутово 15 часов назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, универсальный бассейн для детей и взрослых появится в районе Южное Бутово. Здание будет разделено на несколько зон.
По адресу: улица Бартеневская, владение 19, будет построен новый бассейн, строительство уже согласовано Мосгосстройнадзором.
Дети до 14 лет и пенсионеры Южного Бутова смогут спокойно поплавать и понырять. Его построят специально для них. Здесь можно будет научиться держаться на воде и спокойно поплавать для общего укрепления организма.
На первом этаже спортивного комплекса разместят бассейны и сауны, на втором — тренажерный зал. Воспользоваться раздевалками можно будет на обоих этажах.
Фото взято: https://s16.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1475705/wx1080.jpg
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