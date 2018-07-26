Новый бассейн построят в Южном Бутове

Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, универсальный бассейн для детей и взрослых появится в районе Южное Бутово. Здание будет разделено на несколько зон.

По адресу: улица Бартеневская, владение 19, будет построен новый бассейн, строительство уже согласовано Мосгосстройнадзором.

Дети до 14 лет и пенсионеры Южного Бутова смогут спокойно поплавать и понырять. Его построят специально для них. Здесь можно будет научиться держаться на воде и спокойно поплавать для общего укрепления организма.

На первом этаже спортивного комплекса разместят бассейны и сауны, на втором — тренажерный зал. Воспользоваться раздевалками можно будет на обоих этажах.

Фото взято: https://s16.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1475705/wx1080.jpg