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Омичей приглашают в цирк. В новом шоу будут пингвины и ахалкетинцы
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Омичей приглашают в цирк. В новом шоу будут пингвины и ахалкетинцы 

АиФ-Омск 17 часов назад
Фото: АиФ-Омск
С 24 июля в Омском государственном цирке стартовало шоу безграничных возможностей «Mега Микс».
Это шоу невероятных трюков и классической клоунады от клоуна Евгения Майхровского, народного и заслуженного артиста России, имя которого стоит в одном ряду с Карандашом, Олегом Поповым, Юрием Никулиным и Леонидом Енгибаровым.
В шоу необычный состав животных, обитающих от Арктики до экватора: кенгуру, попугаи, обезьяны, пингвины, морские львы. Только на «Шоу безграничных возможностей» можно побывать на ледяных просторах в аттракционе с морскими львами, пингвинами и пеликанами под руководством заслуженной артистки России Галины Майхровской, и тут же перенестись под апельсиновое солнце, где весёлые попугаи ара катаются на самокатах и играют в баскетбол с шустрыми обезьянками.
Захватывает дух редкий ныне жанр джигитовки на прекрасных ахалтекинцах под руководством Бяшима Аннаева. Не менее удивительны танцы на моноцикле эквилибриста Яна Польди.
Мир иллюзии и сложных фокусов представлен магом и волшебником Игорем Штейном. Как говорят первые зрители, это сравнимо с уникальными трюками Дэвида Копперфильда.
По многочисленным просьбам наших зрителей в Омске осталась семья Суанбековых. Их уникальные трюки «Колесо смелости» и «Канат под куполом цирка» так заворожили омичей, что они готовы смотреть на это снова и снова.
Поэтому всех кто ещё не успел это увидеть, а также тех, кто готов вновь насладиться уникальным зрелищем, приглашают в омский цирк. График выступлений — на сайте.
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