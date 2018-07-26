Омичей приглашают в цирк. В новом шоу будут пингвины и ахалкетинцы

С 24 июля в Омском государственном цирке стартовало шоу безграничных возможностей «Mега Микс».

Это шоу невероятных трюков и классической клоунады от клоуна Евгения Майхровского, народного и заслуженного артиста России, имя которого стоит в одном ряду с Карандашом, Олегом Поповым Юрием Никулиным и Леонидом Енгибаровым.

В шоу необычный состав животных, обитающих от Арктики до экватора: кенгуру, попугаи, обезьяны, пингвины, морские львы. Только на «Шоу безграничных возможностей» можно побывать на ледяных просторах в аттракционе с морскими львами, пингвинами и пеликанами под руководством заслуженной артистки России Галины Майхровской, и тут же перенестись под апельсиновое солнце, где весёлые попугаи ара катаются на самокатах и играют в баскетбол с шустрыми обезьянками.

Захватывает дух редкий ныне жанр джигитовки на прекрасных ахалтекинцах под руководством Бяшима Аннаева. Не менее удивительны танцы на моноцикле эквилибриста Яна Польди.

Мир иллюзии и сложных фокусов представлен магом и волшебником Игорем Штейном . Как говорят первые зрители, это сравнимо с уникальными трюками Дэвида Копперфильда

По многочисленным просьбам наших зрителей в Омске осталась семья Суанбековых. Их уникальные трюки «Колесо смелости» и «Канат под куполом цирка» так заворожили омичей, что они готовы смотреть на это снова и снова.

Поэтому всех кто ещё не успел это увидеть, а также тех, кто готов вновь насладиться уникальным зрелищем, приглашают в омский цирк. График выступлений — на сайте.