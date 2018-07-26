Академический посоревнуется с центром Екатеринбурга в праздновании Дня города

Район Академический объявил о праздничной программе мероприятий, которые пройдут в День города в Екатеринбурге, 18 августа.

Фестиваль «Путевка в лето» организован не только для жителей, но и для гостей района. С 13:00 до 21:00 их ждут вело и мотошоу, стена совместного творчества, маркет-ярмарка летних продуктов, многочисленные фото-зоны, мастер-классы и спортивные соревнования. На центральной сцене Академического будут проходить музыкальные шоу и концерты. Хэдлайнером фестиваля станут группа «Звери» и Светлана Лобода . Кроме того, на этой же сцене состоится розыгрыш путевки для всей семьи от TEZ tour.

Как сообщили в пресс-центре РСГ «Академическое», 18 августа в рамках праздника также пройдет «Фестиваль ипотек», на котором каждый желающий сможет получить консультацию специалиста и даже прямо там оформить ипотеку.