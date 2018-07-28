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Сергей Полунин, Джиджи Хадид и Летиция Каста стали новыми
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Сергей Полунин, Джиджи Хадид и Летиция Каста стали новыми 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
В этом году легендарный календарь, кажется, превзойдет сам себя.
На официальном сате и в соцсетях Pirelli появились первые фотографии с бекстейджа съемок ежегодного календаря.
«Добро пожаловать в святая святых календаря Pirelli 2019 года — на съемочную площадку! В этом выпуске известный фотограф Альберт Уотсон рассказывает истории 4 женщин, у каждой из которых свои смелые мечты и амбиции», — написали представители компании на странице в Facebook.
Календарь Pirelli 2019
Альберт Уотсон — шотландский фотограф, автор многочисленных обложек Vogue, Rolling Stone, Harper`s Bazaar, а также знаменитого черно-белого портрета Стива Джобса, фотографии Альфреда Хичкока с гусем и серии снимков обнаженной Кейт Мосс.
В 46-м календаре Pirelli будут расказаны четыре истории. В качестве героев выступили французская топ-модель и актриса Летиция Каста, модель Джиджи Хадид, дизайнер Александр Вэнг, балерина Мисти Коупленд, танцовщик Сергей Полунин и звезда сериала «Американцы» Джулия Гарнер.
В первой истории Мисти — стриптизерша в одном из клубов Майами, которая мечтает стать балериной, во второй Летиция играет скульптора, которую вдохновила красота Полунина. Третья история — о женщине-фотографе, занимающейся съемкой редких растений, которая мечтает стать портретистом; эта роль досталась Джулии. Джиджи сыграла богатую наследницу, которая проводит время в роскошных интерьерах своей квартиры, но при этом чувствует себя одинокой и несчастной.
Напомним, что календарь Pirelli, или The Cal, появился в 1964 году. Его создали сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. В прошлом году сюжетом календаря Pirelli стала сказка «Алиса в стране чудес», воплощенная с помощью Вупи Голдберг, Слик Вудс, Джимона Хонсу, Даки Дот и Наоми Кэмпбелл.
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