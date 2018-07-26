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«Фотосушка» пройдёт во Владивостоке
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«Фотосушка» пройдёт во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 16 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
Во Владивостоке пройдёт международная акция, объединившая около 100 городов мира— «Фотосушка».
Суть мероприятия состоит в том, чтобы люди со всех уголков земли могли просто взять и обменяться понравившимся фото. Но, в обмен на взятое фото, человек обязан повесить своё.
«Для нас это будет юбилейная, пятая выставка. Помимо самого обмена фото, посетители смогут послушать выступления молодых исполнителей Владивостока», — рассказали организаторы проекта.
«Фотосушка» пройдёт в субботу, 4 июля, на пешеходной территории по улице Адмирала Фокина. Вход и участие бесплатное.
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