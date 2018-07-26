«Фотосушка» пройдёт во Владивостоке

Во Владивостоке пройдёт международная акция, объединившая около 100 городов мира— «Фотосушка».

Суть мероприятия состоит в том, чтобы люди со всех уголков земли могли просто взять и обменяться понравившимся фото. Но, в обмен на взятое фото, человек обязан повесить своё.

«Для нас это будет юбилейная, пятая выставка. Помимо самого обмена фото, посетители смогут послушать выступления молодых исполнителей Владивостока», — рассказали организаторы проекта.

«Фотосушка» пройдёт в субботу, 4 июля, на пешеходной территории по улице Адмирала Фокина. Вход и участие бесплатное.