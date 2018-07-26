В августе в районе Старое Крюково пройдут интенсивы для детей

В рамках городской программы «КУЛЬТлето» в дни школьных каникул ГБУК г. Москвы «Творческий лицей» из района Старое Крюково предлагает для школьников разного возраста тематические интенсивы по фотографии, компьютерному дизайну и музыкальный интенсив.

Занятия будут проходить по адресу: Зеленоград, корп. 813, «Творческий лицей». Справки и запись по телефону 8-499-710-06-38.

В августе ГБУК г. Москвы «Творческий лицей» в рамках программы городского досуга «КУЛЬТлето» проводит летние интенсивы для детей.

6–10 августа: интенсив по компьютерному дизайну для школьников 10-12 лет «Мастерская юного дизайнера».

1. Лекция о видах дизайна

2. Рисование в программе Adobe Photoshop

3. Виртуальный вернисаж «Знаменитые дизайнеры»

4. Создание мультфильма

5. Презентация в Power Point

13–17 августа: интенсив по фотографии для школьников 12-14 лет «Волшебный фотомир».

1. Лекция об основах фотосъемки и жанрах фотографии

2. Мастер-класс по фотопортрету

3. Фото-пленэр в парке

4. Портфолио-ревю

5. Мастер-класс по обработке фотографий в программе Adobe Photoshop

20–24 августа: музыкальный интенсив для школьников 7-10 лет «Музыкальная шкатулка».

1. Интерактив о направлениях в музыке

2. Видеовикторина о музыке в детском кино

3-4. Мастер-классы по эстрадному пению

5. Песенный баттл