В Калининграде наградили спасшего своего друга школьника

Сегодня в региональном правительстве чествовали городских волонтёров, которые активно проявили себя во время проведения чемпионата мира по футболу. Благодарственные письма получили 30 добровольцев.

Во время мирового первенства свою безвозмездную службу они несли без выходных. В Калининграде волонтеры встречали болельщиков на вокзалах, в аэропорту, помогали ориентироваться в городе. Дежурили на фан-зоне и стадионе. Отметили и 19 специалистов по работе с молодежью из разных муниципалитетов Калининградской области. Всего же в регионе с молодежью работает около двухсот сотрудников.

Кроме того, награду получил лауреат премии «Горячее сердце» школьник из 22-й калининградской гимназии Даниил Кравченко. Осенью прошлого года он спас друга из воды, когда тот решил испытать самодельный акваланг и начал тонуть. Помимо благодарственного письма Даниилу вручили и путевку в «Орлёнок».

Даниил Кравченко, лауреат премии «Горячее сердце»:

— Еду я в «Орлёнок» с 12 августа, и я жду от «Орлёнка» теплого моря, отличных ребят, ну и каких-нибудь там развлечений.