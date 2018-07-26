Крюковские ребята слепили птичьи кулоны

Полимерная глина настолько приятный и интересный материал для творчества, что творить из нее невероятно интересно! Всевозможные яркие солнечные цвета, пластичность и мягкость делает глину подходящей для любых творческих фантазий.

25 июля летний мастер-класс в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» был посвящен лепке кулонов птичек из полимерной глины. Ребятам и их родителям предложили схемы снегиря, петушка и совушки, однако детская фантазия безгранична! Из под пальчиков юных творцов вышли и орел, и ласточка, и воробушек, и пингвин, и, даже, райская птичка.

В ГБУ «М КЛУБ» продолжается запись в объединение «Полимерные чудеса». Ну а 26 июля состоится последний мастер-класс уходящего лета — роспись солонки в витражной технике. ​