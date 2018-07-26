Ещё
Крюковские ребята слепили птичьи кулоны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Крюковские ребята слепили птичьи кулоны 

Управа района Крюково 16 часов назад
Фото: Управа района Крюково
Полимерная глина настолько приятный и интересный материал для творчества, что творить из нее невероятно интересно! Всевозможные яркие солнечные цвета, пластичность и мягкость делает глину подходящей для любых творческих фантазий.
25 июля летний мастер-класс в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» был посвящен лепке кулонов птичек из полимерной глины. Ребятам и их родителям предложили схемы снегиря, петушка и совушки, однако детская фантазия безгранична! Из под пальчиков юных творцов вышли и орел, и ласточка, и воробушек, и пингвин, и, даже, райская птичка.
В ГБУ «М КЛУБ» продолжается запись в объединение «Полимерные чудеса». Ну а 26 июля состоится последний мастер-класс уходящего лета — роспись солонки в витражной технике. ​
Управа района Крюково: последние новости
В Крюково творческая молодежь встретилась на площадке «ZelArbat» Приглашаем детей от 8 до 17 лет на занятия мини-футболом в летний период Детей научили с пользой утилизировать старые нитки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца12
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы8
«Дом-2» под угрозой закрытия255
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение