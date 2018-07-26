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Моника Беллуччи в фотосессии для августовского номера Esquire Spain
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Моника Беллуччи в фотосессии для августовского номера Esquire Spain
Попкорн News
16 часов назад
Комментарии
Фото:
Попкорн News
Замечательная итальянская актриса
Моника Беллуччи
поражает своей неувядающей красотой на обложке нового номера испанской версии Esquire (в сентябре этого года, напомним, актрисе исполнится уже 54 года).
Фотосет с Моникой:
попкорнnews
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