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Один из рабочих дней одного из лучших стоматологов в Калининградской области
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Один из рабочих дней одного из лучших стоматологов в Калининградской области 

Вести Калининград 16 часов назад
Фото: Вести Калининград
Тренировалась на куклах, затем лечила детей в Башкирии, после приехала к нам и стала лучшей в своем деле. Евгения Адрианова стала победителем во Всероссийском конкурсе врачей в прошлом году, а подарки получает до сих пор.
В Детскую стоматологию на Буткова, 2, в Калининграде Алиса с мамой приезжают из Балтийска. Именно к Евгении Адриановой.
Мама Алисы признается, здоровье зубов её дочери, вопрос очень важный. Найти хорошего специалиста было непросто.
Кристина Зубкова, мама Алисы:
— Мы искали стоматолога врача, она очень боялась других врачей, мы даже ходили к психологу. Потом стали ходить к Евгении Алексеевне. Вот она её как выбрала, больше ни к какому врачу ходить не собирается, сказала.
Евгения Адрианова — врач-стоматолог. 25 лет помогает людям обрести здоровую улыбку. Она продолжает врачебную династию в третьем поколении.
Евгения Адрианова, врач-стоматолог:
— Почему именно медицина, я вам объяснить не могу, видимо это шло интуитивно. Но направление «медицина» у меня шло с детства».
Ирина Черкес, начальник отдела охраны здоровья материнства и детства:
— Лечить можно бесконечно. Но, самое главное, экономически целесообразно, разумно и ответственно и даёт лучший вариант, это, конечно, профилактическое направление. Евгения Алексеевна как раз и возглавляет это профилактическое отделение.
Врач от бога, говорят о ней коллеги. Евгения Адрианова победитель во Всероссийском конкурсе медработников. Среди 74 участников из разных регионов страны она стала лучшей в номинации «лучший стоматолог».
Карина Мулюкова, Дмитрий Ефимов, Андрей Адамов
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