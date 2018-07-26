Один из рабочих дней одного из лучших стоматологов в Калининградской области

Тренировалась на куклах, затем лечила детей в Башкирии, после приехала к нам и стала лучшей в своем деле. Евгения Адрианова стала победителем во Всероссийском конкурсе врачей в прошлом году, а подарки получает до сих пор.

В Детскую стоматологию на Буткова, 2, в Калининграде Алиса с мамой приезжают из Балтийска. Именно к Евгении Адриановой.

Мама Алисы признается, здоровье зубов её дочери, вопрос очень важный. Найти хорошего специалиста было непросто.

Кристина Зубкова, мама Алисы:

— Мы искали стоматолога врача, она очень боялась других врачей, мы даже ходили к психологу. Потом стали ходить к Евгении Алексеевне. Вот она её как выбрала, больше ни к какому врачу ходить не собирается, сказала.

Евгения Адрианова — врач-стоматолог. 25 лет помогает людям обрести здоровую улыбку. Она продолжает врачебную династию в третьем поколении.

Евгения Адрианова, врач-стоматолог:

— Почему именно медицина, я вам объяснить не могу, видимо это шло интуитивно. Но направление «медицина» у меня шло с детства».

Ирина Черкес, начальник отдела охраны здоровья материнства и детства:

— Лечить можно бесконечно. Но, самое главное, экономически целесообразно, разумно и ответственно и даёт лучший вариант, это, конечно, профилактическое направление. Евгения Алексеевна как раз и возглавляет это профилактическое отделение.

Врач от бога, говорят о ней коллеги. Евгения Адрианова победитель во Всероссийском конкурсе медработников. Среди 74 участников из разных регионов страны она стала лучшей в номинации «лучший стоматолог».