Ещё
В «Гермесе» на Учинской провели «День пиратов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В «Гермесе» на Учинской провели «День пиратов» 

Управа района Дмитровский города Москвы 16 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре творчества «Гермес» на Учинской улице состоялся «День пиратов». Об этом сообщили в администрации центра.
— Дети сами сочинили сценки и танцевальные номера, посвященные пиратам. Также ребята поучаствовали в квесте под названием «Сокровища капитана Флинта» и посетили мастер-класс по рисованию, на котором каждый смог изобразить парусный корабль своей мечты, — рассказал сотрудник администрации.
После всех пройденных испытаний ребята отыскали спрятанный «сундук с сокровищами» — главное достояние пиратов. Подобные мероприятия проходят в центре ежедневно — с их помощью дети могут развить свою фантазию и дать волю творчеству. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Завершается интерактивная программа «Лето на планете Гермес» в досуговом центре Дмитровского Неделя «В гостях у солнышка» прошла в досуговом центре Дмитровского района Воспитанники центра творчества «Гермес» на Учинской посетили поисково-спасательную станцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
«Дом-2» под угрозой закрытия
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение