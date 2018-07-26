В «Гермесе» на Учинской провели «День пиратов»

В центре творчества «Гермес» на Учинской улице состоялся «День пиратов». Об этом сообщили в администрации центра.

— Дети сами сочинили сценки и танцевальные номера, посвященные пиратам. Также ребята поучаствовали в квесте под названием «Сокровища капитана Флинта» и посетили мастер-класс по рисованию, на котором каждый смог изобразить парусный корабль своей мечты, — рассказал сотрудник администрации.

После всех пройденных испытаний ребята отыскали спрятанный «сундук с сокровищами» — главное достояние пиратов. Подобные мероприятия проходят в центре ежедневно — с их помощью дети могут развить свою фантазию и дать волю творчеству. (мю)