Самарский цирк представляет программу «Звезды манежа»

Знаменитые на весь мир джигиты конного аттракциона «Кубанские казаки» под руководством народного артиста России Юрия Мерденова представят публике высшее мастерство джигитовки на резвых скакунах. Этот аттракцион уже покорил Францию, Бельгию, Голландию, Америку, Колумбию и другие страны.

Им вторят не менее резвые обезьяны-джигиты на пони под руководством Натальи Якубовой . Шустрые и смышленые, обезьянки выполняют различные трюки. Кроме того, обезьяны-джигиты выступают в роли клоунов, акробатов и канатоходцев.

На арену выйдут воздушные гимнасты. Номер создан под руководством заслуженного артиста России Алексея Мещанова . Все трюки гимнасты выполняют без страховки: взмывают под купол цирка, проделывают головокружительные кульбиты и сальто. Этот номер отмечен специальным призом на международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло.

Загадочный «Призрачный гонщик», взойдет на пьедестал, со своей королевой и достойной свитой! На манеже цирка призеры шоу «Минута славы» — силовые жонглеры.

Забавные мишки-интеллектуалы, удивят своей ловкостью, упорством и сообразительностью.

Так же, под куполом цирка зрителей встретят титулованные артисты, профессионалы своего жанра — акробаты, гимнасты, жонглеры. И конечно же, все представление на манеже зажигает и развлекает задорный клоун Игнаша.

Дети до трех лет могут посетить представление бесплатно при наличии свидетельства о рождении.

Телефон для справок: 8 (846) 242-11-15, 242-13-86 Подробная информация на сайте: www.circus-samara.ru