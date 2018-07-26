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У «Технологического института» уничтожат граффити с чашками
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У «Технологического института» уничтожат граффити с чашками 

Собака.ru 16 часов назад
Фото: Собака.ru
Граффити с чашками нравилось местным жителям, которым до сих пор удавалось убедить ЖСК ничего не закрашивать. Но на портале «Наш Петербург» появилась жалоба от некой Марины Б. на «несанкционированные надписи и рисунки», сообщили активисты движения «Красивый Петербург».
В итоге администрация Адмиралтейского района разрешила уничтожить рисунок, а стене вернуть «нормативный цвет».
Движение «Красивый Петербург» видит проблему не в коммунальщиках и не в жалобщиках, а в отсутствии правового регулирования и формальных процедур утверждения граффити, имеющих художественную ценность. Активисты обещают разработать план действий, который в будущем поможет сохранить красивые и оригинальные граффити.
Напомним, в последнее время в Петербурге обострилась «война с граффити». Самым ее громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В конце концов художники из объединения HoodGraff закрасили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Чиновники закрасили граффити с Виктором Цоем на Петроградской стороне.
Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
По материалам «Фонтанки»
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