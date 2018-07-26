В Курской области отметили «Дни жатвы»

Гости мероприятия познакомились с традициями крестьянского быта, прошли мастер-класс по кошению и вязанию снопов

На базе этнографического ландшафтного комплекса «Хутор Песочное» прошёл фестиваль «Дни жатвы». Гости и участники мероприятия получили возможность прожить один день жизнью русского крестьянина. В исторической реконструкции уборки хлеба вручную участвовали более 70 гостей из Курской области, а также Москвы, Казани, Орла. Кроме того, праздник посетила делегация иностранных студентов из Мексики и Панамы, которые учатся в КГМУ.

Посетители познакомились с традициями крестьянского быта, уклада, прошли мастер-класс по кошению, вязанию снопов, позавтракали и пообедали в поле, после чего их ждала молотьба, ручное веяние зерна на ветру. Лучшие косцы и жницы получили грамоты.

Как рассказали в пресс-службе администрации области, на ярмарке можно было приобрести фермерские продукты, изделия народных мастеров и мешочек с пшеницей в качестве памятного сувенира. Кроме того, участники водили хороводы, пели песни и фотографировались в национальных костюмах. На ужин для них приготовили в русской печи свежеиспеченный хлеб и кутью — кашу из молодого зерна, запивали все полезным русским напитком — сбитнем.

Завершился праздник выступлением московской бардовской группы «Хорошо да ладно».