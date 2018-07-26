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Колыма на ВЭФ-2018 покажет «Золотого великана»
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Колыма на ВЭФ-2018 покажет «Золотого великана» 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Концепция павильона Магаданской области на ВЭФ-2018 заключена в четырех словах «Колыма — Золотое сердце России». Основной павильон будет разделен на три корпуса — золотого, серебряного и белого цветов, где первый посвящен золотодобыче, второй — туризму, третий — экономике, сообщает MagadanMedia.
В первом корпусе расположатся муляжи самородков «Золотой великан» весом 16 кг и «Мефистофель», в профиль напоминающий дьявола. В павильоне будут продавать ювелирные изделия со вставками самородного золота, добытого в Магаданской области.
В туристическом корпусе посетители смогут «побывать» на Колыме, скачав специальное мобильное приложение. Наведя камеру смартфона на потолок павильона, пользователь увидит бездонное голубое небо и проплывающие мимо облака. Направив камеру на скалу в туристической зоне, пользователи увидят летящих чаек, птичьи базары на скалах, а также морских котиков на побережье. О скалу будут разбиваться волны. Визуальный контент будет сопровождаться звукорядом, воспроизводящим шум волн, крики чаек.
Фото — Правительство Магаданской области
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