Началась регистрация на благотворительный спортивно-беговой фестиваль #Прокачайсебя20

Фото из архива редакцииНачалась регистрация на благотворительный спортивно-беговой фестиваль #Прокачайсебя20

19 августа на территории стадиона «Нижний Новгород» пройдет одно из крупнейших региональных мероприятий — спортивно-беговой фестиваль #Прокачайсебя2018. Все воскресенье в историческом центре города будут проводиться спортивные состязания, эстафеты, занятия йогой и фитнесом, тренинги и мастер-классы. Средства от фестиваля будут направлены в благотворительные фонды Нижнего Новгорода.

Центральное событие фестиваля — полумарафон с трассой, проходящей по исторической части Нижнего Новгорода. Также все желающие смогут принять участие в забеге на дистанции в 5 и 10 км. Детей ждут собственные забеги: 500 метров для участников от 3 до 10 лет, 1 км для участников от 10 до 14 лет. Для всех детей участие в забеге бесплатное.

При регистрации каждый участник дистанций 21.1, 10 и 5 км сможет самостоятельно выбрать фонд для перечисления своего взноса НОНЦ или «Нижегородский».

Благотворительный фонд НОНЦ занимается помощью детям, страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. На забеге фонд представит медиатренер и журналист Светлана Иконникова.

Фонд «Нижегородский» в рамках забега #Прокачайсебя2018 занимается сбором средств на лечение детей с серьезными заболеваниями, психологические занятия с родителями «особенных» детей. Чарити-бегунами от фонда станут ведущий Артур Чичикин и представительница фонда Мария Ушмакова.

Другие подопечные забега — фонд «Сияние», занимающийся помощью детям с синдромом Дауна и «Центр Спортивного Мастерства». Помочь им смогут участники корпоративных команд. Корпоративные команды кроме обычных дистанций могут выбрать эстафету с общей дистанцией — 10 км.

Информация о проекте размещена на сайте www.прокачайсебя.рус Прямая ссылка на регистрацию: https://russiarunning.com/event/ProkachaySebya2018

Каждый участник забега получит медаль, а лучших наградят подарками партнеры мероприятия. Также на фестивале будет работать образовательный лекторий, зона для сдачи нормативов ГТО и другие многочисленные зоны для творческого и спортивного развития.

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