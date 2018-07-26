Почему Булгаков и Маяковский ненавидели друг друга

Безусловно, творчество Владимира Маяковского разительно отличается от творчества Михаила Булгакова . Впрочем, так же как отличались и сами личности этих двух литераторов. Они, конечно, не устраивали дуэлей, как бывало раньше поступали поэты и писатели, однако их заочная борьба друг с другом не ускользнула от внимания не только современников, но и сегодняшних читателей.

Красные против белых

Михаил Булгаков и Владимир Маяковский вынуждены были делить одно поприще — литературное. Это было неприятно им обоим, но поделать ничего было нельзя. Волею случая они оказались, так сказать, в одной лодке. Поэтому им приходилось сталкиваться друг с другом и нередко. Известно, что Маяковский и Булгаков порой играли вместе в бильярд, но даже стили их игры были различны. Во время таких встреч они, что называется, обменивались колкостями. Хотя Михаил Афанасьевич, по словам очевидцев, все же больше молчал. А вот Маяковский, пусть и был сдержан, но почти не скрывал своего неприязненного чувства к «белому» писателю.

«Пролетарский» рупор Маяковский, например, впал в неистовство, когда в середине 1920-х годов узнал о том, что во МХАТе ставят пьесу «Дни Турбиных» по булгаковской «Белой гвардии». Маяковский призывал своих коллег срывать спектакли, а однажды сам явился в театр и во время действия демонстративно встал и вышел.

Рюхин и «умершие слова»

Внимательный читатель найдет доказательства того, что эти авторы не испытывали друг к другу теплых чувств, даже в их произведениях. Лингвист и литературовед Борис Гаспаров в своей работе «Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“ высказывает предположение о том, что поэт Рюхин — это никто иной как Маяковский. В частности, персонаж романа Бездомный характеризует Рюхина как „кулачка, тщательно маскирующегося под пролетария“. А сам Мастер в разговоре с Бездомным, говоря о своем неудачном, по его мнению, литературном прошлом, упоминает „косой дождь“. Это, как утверждает Гаспаров, прямой отсыл к Маяковскому, у которого в одном из стихотворений фигурирует такое же словосочетание: „По родной стране пройду стороной, Как проходит косой дождь“.

Понятное дело, что более прямой и резкий Маяковский от оппонента не отставал. Он ругал Булгакова в своих стихах и порой даже не маскировал, никак не скрывал свою неприязнь и называл противника его настоящей фамилией. Возьмем хотя бы того же „Клопа“, в котором есть такие слова профессора: „Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов… Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков…“

Как Маяковский „спас“ своего „врага“

Конечно, Маяковский и Булгаков были абсолютными антиподами в литературном мире. Маяковский ритмично воспевал „новую жизнь“, Булгаков же высмеивал членов МАССОЛИТа. Однако, возможно, дело было совсем не в этом. Недаром Михаил Афанасьевич вложил в уста Бездомного определение о „кулачке“, который маскируется под пролетария. Ведь, наверняка, Владимир Владимирович в его представлении был человеком, наслаждающимся жизнью, которому не угрожала цензура и который разъезжал по заграницам, куда самому Булгакову путь был закрыт. А Маяковский в свою очередь, может статься, считал своего противника просто пережитком прошлого. Намек на это имеется и в выражении из пьесы „Клоп“ — „умершие слова“.

Очень сомнительно, что умные и талантливые люди, коими являлись Маяковский и Булгаков, не смогли разглядеть в друг друге определенной одаренности. Кстати, самоубийство „врага“ потрясло Михаила Афанасьевича. Ведь, скорее всего, в его глазах Маяковский был успешен. А тут такое… Булгаков и сам собирался совершить суицид, но, как полагают сегодня некоторые биографы, именно смерть Маяковского остановила его тогда и удержала от подобного шага.