«Звери»и Светлана Лобода станут хедлайнерами Дня города в Академическом

В районе Академический в День города Екатеринбурга устроят масштабный праздник. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа и концерт, хедлайнерами которого станут группа «Звери» и певица Светлана Лобода , об этом сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал»

18 августа, в День Города, в Академическом пройдет фестиваль «Добрососедство». В этом году он будет носить название «Путевка в лето». Центр Академического превратится в жаркий курорт — там появятся шезлонги, золтой песок и пляжные зонты. На сцене будут проводиться розыгрыши, а главным призом станет путешествие для всей семьи от компании TEZ tour.

Праздник пройдет с 13 до 21 часа, гостей ждет насыщенная развлекательная программа: вело— и мотошоу, стена творчества, на которой каждый сможет оставить свой рисунок, маркет-ярмарка летних продуктов и зона пикника, где у посетителей будет возможность продегустировать свежеприготовленные блюда.

Крмое того, каждый житель Академического и просто гости этого района смогут стать звездой праздника, снявшись в видеоролике, который будет транслироваться на главной сцене. Также в рамках праздника пройдет «Фестиваль ипотек» — у посетителей будет возможность ознакомиться подробнее с этим видом услуг, а при желании даже оформить ипотеку по специальным условиям.

В программе фестиваля также запланированы квесты и экскурсии по новым домам района, флэшмобы, выступления артистов, музыкантов, фокусников, жонглеров, ходулистов и оркестра. Кроме того, будут работать фотозоны. Также посетители смогут провести время активно: сыграть в бадминтон, пляжный футбол или волейбол и попрыгать на батутах.

Не обойдется и без яркой музыкальной программы. На главной сцене выступят твореческие коллективы Екатеринбурга, а хедлайнерами праздника станут группа «Звери» и певица Светлана Лобода.

Узнать подробности мероприятия можно на сайте Академического.