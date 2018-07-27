Литература, ставшая жизнью

Владимир Короленко занимает скромное место в числе классиков второго ряда. Даже его лучшие художественные произведения «Слепой музыкант», «Сон Макара», «В дурном обществе», несмотря на самобытность и философскую глубину, значительно уступают творениям Льва Толстого Фёдора Достоевского , Максима Горького. Впрочем, Короленко никогда не считал литературу просто источником эстетического наслаждения. Для него она была в первую очередь способом изменить мир, средством борьбы за высокие идеалы. «Как ноги уносят человека, положим, от холода и тьмы к жилью и свету, так слово, искусство, литературы — помогают человечеству в его движении от прошлого к будущему», — отмечал писатель в своём дневнике. В этом отношении его произведения ничуть не уступают признанным шедеврам классики. Короленко не просто находил нужные слова, чтобы выразить ту или иную проблему, он ещё и способствовал её решению. Каждый написанный им текст становился фактом не только литературы, но и общественной жизни.

Владимир Галактионович Короленко родился 27 июля 1853 года. Детство его прошло Малороссии — сначала в Житомире, а после в Ровно. В семье уживались разные национальные традиции, вероисповедания, политические взгляды. Такое нахождение на перекрестье культур сформировало у будущего писателя редкий дар — умение понимать точку зрения другого человека, пускай даже с прямо противоположными взглядами, принципами и предпочтениями. На становление личности мальчика колоссальное влияние оказал его отец — уездный судья. Галактион Короленко исполнял свою работу честно и неподкупно. Однажды, когда богатая помещица в знак признательности за справедливое решение прислала ему щедрые подарки, он пришел в ярость и распорядился незамедлительно отослать их обратно. Если в каких-то разбирательствах решающую роль играли мздоимство или прихоть начальства, отца это всегда надолго выводило от себя. От него Владимир Короленко унаследовал тягу к справедливости, хотя с годами пришло ещё и понимание, что в некоторых случаях она идёт в разрез с законом. Памятник Владимиру Короленко в Глазове. Фото: photogoroda.com Во время учёбы в гимназии Владимир Короленко пристрастился к чтению. Гоголь, Тургенев, Некрасов, Белинский, Чернышевский тогда ещё не стали забронзовевшими классиками и не входили в школьную программу. Их произведения пробуждали осознание большой неправды, которой была пронизана жизнь в царской России. В студенческие годы Короленко активно посещал кружки и сходки, где велись дискуссии о философских проблемах и необходимости политических преобразований. Из-за финансовых трудностей и участия в протестах он был вынужден сменить несколько учебных заведений. Здесь ярко проявился непримиримый характер будущего писателя: когда многие его соратники отказались от своих требований под давлением администрации, он не отступил. В 1879 году по ошибочному подозрению в пособничестве революционерам Короленко отправлен в ссылку. Не склонная к компромиссам натура снова усугубила ситуацию: после трагической гибели Александра II он отказался выполнить пустую формальность — подписать присягу на верность новому самодержцу, из-за чего из относительно мягкого Прикамья был переведён в ледяную Якутию.

Суровые условия и жизни и отсутствие привычного круга общения не сломили писателя. В ссылке он изучил быт и культуры окрестных народов, лучше узнал людей освоил несколько рабочих профессий. На фоне хмурого и мрачного пейзажа, навевавшего тяжкие думы о предопределённости судьбы и неизменности хода вещей, с Короленко произошли внутренние трансформации: он осознал, что более продуктивный способ изменить мир — это не борьба и террор, а просвещение. Ссылка подстегнула его к активной творческой деятельности. Именно там написаны первые произведения, имевшие бурный успех. Самый плодотворный период в жизни Короленко начался в 1885 году, когда ему разрешили поселиться в Нижнем Новгороде. Основную идею искусства писатель видел в том, чтобы помочь увидеть среди хаоса и тумана смутные очертания идеала, не дать угаснуть вере в смысл жизни у человечества. Эти идеи возникает во многих его произведениях — от раннего рассказа «Эпизоды из жизни „искателя“ до позднего автобиографического романа „История моего современника“. „В конце его рассказов всегда появляются „огоньки“, — так охарактеризовал настрой прозы Короленко писатель Марк Алданов.

Вершиной творчества Короленко считаются его литературные расследования — гремучая смесь высокохудожественной прозы и острой публицистики. Каждый его текст вызывал широчайший общественный резонанс и не просто доносил до читающей публики переосмысленные факты, а приводил к реальным результатам. Именно Короленко удалось добиться пересмотра дело о мултанском жертвоприношении — вотяков из Вятской губернии обвинили в совершении ритуального убийства, хотя на самом деле злодеяние сотворили русские крестьяне, чтобы бросить тень на инородцев и согнать их с окрестных земель. Он обращался к самым злободневным темам, погружался в самые страшные дела, порой бросавшие в оторопь даже людей с крепкими нервами. Короленко писал о еврейских погромах, рассказывал об усмирении крестьянских бунтов, боролся с последствиями катастрофического голода, доказывал невиновность еврея Бейлиса, несправедливо обвинённого в убийстве мальчика, фиксировал последние дни приговорённых к смертной казни. В его статье „9 января 1905 года“ дана смелая трактовка событий „кровавого воскресенья“ и выдвинуто сбывшееся предположение, что в будущем ожидается нечто „и выше, и обрывистее, и круче“.