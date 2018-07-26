Ещё
Когда выйдут полнометражные «Ми-ми-мишки»?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Когда выйдут полнометражные «Ми-ми-мишки»? 

Tlum.ru 15 часов назад
Фото: Tlum.ru
Станут ли парой Лисичка и Тучка? Почему Цыпа не летает? Ответы на эти вопросы вы получите во время прямого эфира с режиссером-постановщиком сериала Верой Мякишевой.
Что-что, прямой эфир? Именно! В группе телеканала «Мульт» 30 июля в 18.00 (по московскому времени) состоится прямое включение из анимационной студии «Паровоз». Уже сейчас вы можете написать все интересующие вас вопросы в комментариях к этой записи, режиссер мультика обязательно на них ответит!
А если вы пропустили прошлый прямой эфир, посвященный «Сказочному Патрулю», смотрите его запись вот здесь. Там было очень много интересного! Готовим свои вопросы и с нетерпением ждем 30 июля!
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: Приложение «Ми-ми-мишки: Рисование» знакомит детей с гаджетами в магазинах Apple Store
Tlum.ru: последние новости
Героев и злодеев Диснея поменяли лицами Мультсериал про молодого Дарта Вейдера вернется на экраны Самые смешные ляпы в «Леди Баг и Супер Кот»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца12
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы8
«Дом-2» под угрозой закрытия255
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение