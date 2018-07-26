Когда выйдут полнометражные «Ми-ми-мишки»?

Станут ли парой Лисичка и Тучка? Почему Цыпа не летает? Ответы на эти вопросы вы получите во время прямого эфира с режиссером-постановщиком сериала Верой Мякишевой

Что-что, прямой эфир? Именно! В группе телеканала «Мульт» 30 июля в 18.00 (по московскому времени) состоится прямое включение из анимационной студии «Паровоз». Уже сейчас вы можете написать все интересующие вас вопросы в комментариях к этой записи, режиссер мультика обязательно на них ответит!

А если вы пропустили прошлый прямой эфир, посвященный «Сказочному Патрулю», смотрите его запись вот здесь. Там было очень много интересного! Готовим свои вопросы и с нетерпением ждем 30 июля!

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