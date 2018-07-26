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Бабочки наводнили «Царицыно»
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Бабочки наводнили «Царицыно» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 15 часов назад
Фото: Борисовские пруды
Музей-заповедник «Царицыно» заполонили бабочки. Об этом администрация учреждения культуры сообщила на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Встретить порхающих красавиц можно везде: на открытой поляне, в тенистых аллеях и даже в залах музея, в которые они чудным образом проникают.
— Но у нас возник вопрос к энтомологам и прочим знатокам: как называются эти прекрасные бабочки, которых нам удалось сегодня поймать в объектив? — отмечается в посте.
Два подписчика группы с уверенностью ответили, что эти прекрасные летающие создания не кто иной, как Павлиний глаз или, как его называют ботаники Aglais io — дневная бабочка из семейства Нимфалидов.
Кстати, если верить приметам, то такое большое количество бабочек знаменует хорошие новости и события.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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