Бабочки наводнили «Царицыно»

Музей-заповедник «Царицыно» заполонили бабочки. Об этом администрация учреждения культуры сообщила на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Встретить порхающих красавиц можно везде: на открытой поляне, в тенистых аллеях и даже в залах музея, в которые они чудным образом проникают.

— Но у нас возник вопрос к энтомологам и прочим знатокам: как называются эти прекрасные бабочки, которых нам удалось сегодня поймать в объектив? — отмечается в посте.

Два подписчика группы с уверенностью ответили, что эти прекрасные летающие создания не кто иной, как Павлиний глаз или, как его называют ботаники Aglais io — дневная бабочка из семейства Нимфалидов.

Кстати, если верить приметам, то такое большое количество бабочек знаменует хорошие новости и события.