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Стать счастливыми родителями помогают в современной клинике Вологды
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Стать счастливыми родителями помогают в современной клинике Вологды 

Вологда.рф 15 часов назад
Фото: Вологда.рф
1000 пар прошли лечение в клинике репродукции Вологды, которая работает уже год. Сюда приезжают пациенты из Вологодской и Архангельской областей. Предусмотрено лечение, в том числе и по квотам. С работой современного медицинского центра познакомился Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Здесь делают людей счастливыми — так говорят про клинику. Сюда приходят родители, у которых долгое время нет детей. Эта проблема в современном мире стоит достаточно остро.
«По статистике каждая 5 пара, а это 19%, имеет проблему с репродукцией. И вроде все в порядке — есть работа, жилье, но рождение ребенка откладывается, потому что просто не получается беременность. Заниматься этой проблемой обязательно нужно», — говорит директор медицинского центра «Вита» Владимир Николаев.
По словам врачей клиники «Вита ЭКО», процедура ЭКО требуется не всем. В большинстве случаев достаточно настроить репродуктивную систему. Современное оборудование позволяет провести лечение на профессиональном уровне. В лабораториях происходит настоящее таинство — зарождение новой жизни.
Попасть на процедуру ЭКО в эту клинику вологжане могут в том числе и по квоте. Так что лечение пройдет бесплатно. А расположение медцентра непосредственно в Вологде позволит не тратиться на дорогу и проживание в другом городе.
«Важно, что вологжанам не придется никуда ехать, тратиться на дорогу и на проживание в другом городе. Вологодская клиника способна конкурировать с центрами Москвы и Санкт-Петербурга. На развитие демографии влияет множество факторов и для нас эти вопросы — одни из важнейших. По итогам 2017 года в Вологде фиксируется небольшой рост рождаемости, но динамика может быть еще лучше», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Чтобы способствовать этому, в Вологде действует целая система мер поддержки семей. Так, в 2018 году возобновлено субсидирование на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита. Соответствующие сертификаты получили 16 семей. Родители троен могут рассчитывать на единовременную выплату из городского бюджета — 500 тыс. руб. Такое решение было принято по инициативе Мэра Вологды Сергея Воропанова в конце прошлого года.
Создаются места в детских садах, строятся современные дошкольные образовательные учреждения. В ближайшие годы благодаря поддержке Губернатора области Олега Кувшинникова, их возведут на улицах Возрождения, Молодежной, Северной и в Осановском проезде. Профинансируют работы из федерального и регионального бюджетов.
Добавим, с начала года в Вологде родилось более 2560 малышей. Из них почти половина — это первые дети у своих матерей. К слову, среди них есть и те, кто появился на свет благодаря докторам из клиники репродукции.
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