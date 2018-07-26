Для жителей Восточного Дегунина проведут пятидневный интенсив по оригами

Он состоится в отделении «Юность» центра культуры «Гармония». Об этом сообщили в администрации центра.

— Наш летний интенсив «Волшебное оригами» по искусству складывания различных фигурок из бумаги рассчитан на детей и их родителей. Интенсив поможет раскрыть творческий потенциал и создать множество интересных вещей своими руками, — рассказал сотрудник администрации.

Занятия будут проводиться ежедневно в период с 6 по 10 августа, начало — в 12.00. Участников будут ждать по адресу Дубнинская улица, дом 73а. (мю)