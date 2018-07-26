Ещё
Для жителей Восточного Дегунина проведут пятидневный интенсив по оригами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Для жителей Восточного Дегунина проведут пятидневный интенсив по оригами 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 15 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Он состоится в отделении «Юность» центра культуры «Гармония». Об этом сообщили в администрации центра.
— Наш летний интенсив «Волшебное оригами» по искусству складывания различных фигурок из бумаги рассчитан на детей и их родителей. Интенсив поможет раскрыть творческий потенциал и создать множество интересных вещей своими руками, — рассказал сотрудник администрации.
Занятия будут проводиться ежедневно в период с 6 по 10 августа, начало — в 12.00. Участников будут ждать по адресу Дубнинская улица, дом 73а. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
Месяц экскурсий завершился в центре социального обслуживания Восточного Дегунина В центре соцпомощи «Восточное Дегунино» провели профилактическую беседу об экстремизме Начался набор школьников на августовскую смену в центре помощи семье и детям «Восточное Дегунино»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
«Дом-2» под угрозой закрытия
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение