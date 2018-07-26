Мифы Новосибирска: здесь был Высоцкий

В 1985 году в Новосибирске был заложен первый МЖК (Молодежный жилой комплекс). Названия его улиц выбирали сами строители, будущие жители.

Большинством были выбраны улицы Высоцкого (бывшая строительная дорога №2), Лазурная (дорога №3) и Созидателей (дорога №1). Хотя среди сотни предложенных названий его улиц были: Счастья, Мастеров, Внуков Революции, Эрнесто Че Гевары, Федерико Гарсиа Лорки, Саманты Смит … А затем тогдашняя городская комиссия по наименованиям, хотя и с перевесом всего в один голос, все-таки поддержала имя Высоцкого

Новосибирцы считают, что Владимир Се менович был в нашем городе и даже пел по квартирникам, у знакомых. Но нет ни одной фотографии… Только отрывочные воспоминания.

Сын певца Никита Высоцкий приезжал на открытие памятника отцу в сквере у театра «Глобус». Фото Аркадия Уварова

Есть утверждение, что в 1967 году он даже выступал в академгородковском клубе «Под интегралом». Широко известна история, что в августе 1968 года Высоцкий пел в «стоквартирном доме», в квартире №80, где жил художник Николай Грицюк. Тогда под Красноярском снимался фильм «Хозяин тайги» и друг поэта Валерий Золотухин писал, что режиссер Станислав Говорухин уговорил актера махнуть с ним до Новосибирска.

Посвящение художнику Николаю Грицюку от Владимира Высоцкого. Фото предоставлено автором

Художник подарил поэту картину, а тот посвятил автору стихи. Легенд осталось множество, но доказательства — ни одного. Разве что ходит по интернету фото посвящения Грицюку: «Мне — … не… стрелю и акыну…». Вдова художника, Валентина Эдуардовна, так и не успела написать воспоминания о той встрече.

А в 1980-м должен был состояться и концерт Высоцкого в одном из институтов, уже даже афиша была, и приглашения, но… опять не судьба.

Косвенно его пребывание в нашем городе задевается в известном фильме «Копейка», когда физик-диссидент из Академгородка дарит певцу автомобиль «Жигули». Есть история, что на радио «Новосибирск» с певцом записали аж 1,5 часа пленки, но начальство бобины с записью размагнитило.

На доме №11 по улице Высоцкого прикреплена скромная мемориальная табличка. «Этим домом в городе Новосибирске начиналась застройка улицы имени гражданина СССР Владимира Высоцкого (1938-1980), поэта, певца, актера».

Это состоялось 17 сентября 1988 года. В небольшом митинге по поводу открытия участвовал друг поэта Валерий Золотухин, который как раз был в Новосибирске с гастролями «Театра на Таганке». Актер лично закрепил эту табличку, прикрутив ее четырьмя шурупами к первому построенному дому первой улицы Высоцкого.

29 октября на Восточном МЖК празднуется «День закладки первого камня МЖК-1», регулярно отмечаются памятные даты Владимира Высоцкого. Здесь планируется установить и памятник этому известному певцу.