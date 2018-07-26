Детский транспорт PUKY

Компания PUKY занимается производством детского транспорта на заводе в Германии с 1949 года, используя только европейские комплектующие. Эргономика каждой модели оптимальна именно для того возраста, для которого предназначается. Продуктовая линейка PUKY — самая широкая из всех, представленных на рынке. Велосипеды PUKY — победители международного конкурса German Design Award, а в России беговелы и велосипеды этой марки — лауреаты номинации «Отметка родителей».

На все товары компании предоставляется гарантия 5 лет, хотя в отличие от большинства современных производителей, PUKY не закладывает в конструкцию технологии прогнозируемого старения. Это значит, что при минимальном уходе транспорт PUKY послужит еще и младшим братьям и сестрам ребенка, а когда вырастут и они, его можно будет подарить знакомым или даже продать.

Больше узнать о продукции и уточнить стоимость можно на сайте компании и в соцсетях: Instagram, Facebook, VK, а также на ресурсе http://www.balancebike.ru/.