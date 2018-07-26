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LEGO представили Хогвартс из 6020 деталей
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LEGO представили Хогвартс из 6020 деталей 

Мир фантастики 15 часов назад
Фото: Мир фантастики
Компания LEGO представила свою самую большую версию замка Хогвартс из «Гарри Поттера» — она состоит из 6020 деталей. В LEGO-Хогвартсе можно будет найти Большой зал, кабинет профессора Долорес Амбридж, класс Защиты от тёмных искусств, Кубок огня и даже Тайную комнату. А рядом с замком фанаты можно будет построить хижину Хагрида и посадить Гремучую иву.
Не обойдётся и без фигурок знаменитых героев: компанию основателям Школы чародейства и волшебства составят Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой, Альбус Дамблдор, профессоры Снейп и Макгонагалл и ещё 20 персонажей из серии фильмов и книг.
Высота полностью собранного из LEGO замка Хогвартс превысит 55 сантиметров, ширина — 68 сантиметров, а длина — 40 сантиметров.
LEGO Harry Potter Hogwarts Castle попадёт на полки магазинов уже 1 сентября, а приобрести набор можно будет за 400 долларов.
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