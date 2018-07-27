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В Ярославле поставят семиметровый памятник народным ополченцам
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В Ярославле поставят семиметровый памятник народным ополченцам 

76.ru 13 часов назад
Фото: 76.ru
В центре Ярославля на один памятник станет больше. Художники, скульпторы и каменщики начали создавать семиметровый монумент предводителям народного ополчения 1612 года — Минину и Пожарскому.
Памятник поставят во дворе Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря
Памятник поставят на территории Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря на площади Челюскинцев в Ярославле.
— В 1615 году ярославцы увековечили память тех событий, основав Спасо-Пробоинский храм, а потом — монастырь на месте явления чудотворной иконы Спаса, избавившей народное войско и жителей города от моровой язвы, — рассказал настоятель монастыря игумен Никодим. — Сегодня мы тоже ставим монумент в честь освобождения страны в 1612 году. Первый памятник народным вождям Минину и Пожарскому установлен в Москве 200 лет назад на народные деньги. Это было сделано, чтобы люди почувствовали себя соучастниками того освободительного процесса. Мы пошли тем же путем. Если памятник будет подарком какого-то мецената или властей предержащих, он не станет народным, а в этом главная идея.
Эскиз будущего памятника
Проект монумента
Деньги на памятник собирают на сайте монастыря. Создаётся скульптура под руководством народного художника России Николая Мухина. Именно его творчеству принадлежат многие последние монументы Ярославля. Например, бронзовая карта города у церкви Ильи Пророка, она выполнена в форме свитка. И статуя грустного медведя на улице Кирова.
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