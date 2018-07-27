В Ярославле поставят семиметровый памятник народным ополченцам

В центре Ярославля на один памятник станет больше. Художники, скульпторы и каменщики начали создавать семиметровый монумент предводителям народного ополчения 1612 года — Минину и Пожарскому.

Памятник поставят во дворе Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря

Памятник поставят на территории Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря на площади Челюскинцев в Ярославле.

— В 1615 году ярославцы увековечили память тех событий, основав Спасо-Пробоинский храм, а потом — монастырь на месте явления чудотворной иконы Спаса, избавившей народное войско и жителей города от моровой язвы, — рассказал настоятель монастыря игумен Никодим. — Сегодня мы тоже ставим монумент в честь освобождения страны в 1612 году. Первый памятник народным вождям Минину и Пожарскому установлен в Москве 200 лет назад на народные деньги. Это было сделано, чтобы люди почувствовали себя соучастниками того освободительного процесса. Мы пошли тем же путем. Если памятник будет подарком какого-то мецената или властей предержащих, он не станет народным, а в этом главная идея.

Эскиз будущего памятника

Проект монумента