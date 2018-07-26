В Курской области вышла книга «Чтобы помнили»

Издание посвящено 75-летию Курской битвы и 90-летию Черемисиновского района

«Чтобы помнили» — книга, которую выпустили по инициативе редакции газеты «Слово» Черемисиновского района. Это подарочное издание, посвященное 75-летию Курской битвы и 90-летию района. Здесь увековечена память о земляках — участниках Великой Отечественной войны, очевидцах героических и трагических событий военных и послевоенных лет. Кроме того, в книге содержатся публикации из «районки»: рассказы о ветеранах, детях войны, узниках концлагерей, тружениках тыла, их воспоминания, сочинения школьников.

Средства на издание пожертвовали руководители черемисиновских предприятий, депутаты, жители района.

Тираж издания — 400 экземпляров. Часть его поступит в районные библиотеки и школы. А на районных торжествах, посвященных 75-летию Курской битвы, книгу вручат ветеранам, детям и внукам героев издания.