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В Курской области вышла книга «Чтобы помнили»
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В Курской области вышла книга «Чтобы помнили» 

Курские известия 15 часов назад
Фото: Курские известия
Издание посвящено 75-летию Курской битвы и 90-летию Черемисиновского района
«Чтобы помнили» — книга, которую выпустили по инициативе редакции газеты «Слово» Черемисиновского района. Это подарочное издание, посвященное 75-летию Курской битвы и 90-летию района. Здесь увековечена память о земляках — участниках Великой Отечественной войны, очевидцах героических и трагических событий военных и послевоенных лет. Кроме того, в книге содержатся публикации из «районки»: рассказы о ветеранах, детях войны, узниках концлагерей, тружениках тыла, их воспоминания, сочинения школьников.
Средства на издание пожертвовали руководители черемисиновских предприятий, депутаты, жители района.
Тираж издания — 400 экземпляров. Часть его поступит в районные библиотеки и школы. А на районных торжествах, посвященных 75-летию Курской битвы, книгу вручат ветеранам, детям и внукам героев издания.
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