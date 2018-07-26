Еще одну детскую площадку обустроят в Богородском

В столице летний сезон не только время фестивалей, фонтанов и праздников, но и благоустройства каждого уголка города. В Богородском работы во дворах идут полным ходом.

Новые детские и спортивную площадки, что на Игральной улице, д. 4 и 3-я Гражданской, д. 6 уже оценили юные богородцы вместе с родителями. Эти территории были выбраны жителями, за них шло самое активное голосование на портале «Активный гражданин». Здесь теперь качественное покрытие, новые игровые формы, уютная зона отдыха родителей.

На этом благоустройство не закончено. В управе района Богородское сообщили, что за счет средств стимулирования управы в сумме около 16 млн рублей благоустройству подлежит территория детской площадки по адресу: 4-я Гражданская ул., д. 43, к. 6.

Здесь совсем скоро появится новая удобная и безопасная площадка. Мягкое резиновое покрытие, новый садовый бортовый камень отгородит детскую зону от аллейки со свежезасеянной травой. Заменят устаревшие малые архитектурные формы, добавят новые: горки, качели, карусель. Новая уютная площадка будет создаваться сотрудниками ГБУ «Жилищник» прямо на глазах у жителей.

Муниципальные депутаты принимают активное участие в контроле выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, поэтому совсем скоро в районе станет на одну качественную детскую зону больше.