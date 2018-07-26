Ещё
Стоящая у моста огромная Смерть напугала пользователей сети
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Стоящая у моста огромная Смерть напугала пользователей сети 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Пользователь Джастин Ледьюк опубликовал на своей странице в Instagram поистине пугающий ролик. На видео изображена исполинских размеров Смерть в красном плаще, которая держится за крепления моста Золотые Ворота в Сан-Франциско и наблюдает за проезжающими машинами. Кроме того, создается иллюзия, будто съемка ведется из кабины вертолета.
Создатель короткометражного хоррор-ролика пояснил в комментариях, что создал творение при помощи графики и изрядно повозился, детально прорабатывая мельчайшие элементы графики. В свою очередь, другие пользователи по достоинству оценили шедевр — ролик набрал уже более 10 миллионов просмотров. И это только в Instagram.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как пользователи YouTube резко осудили автора видео, на котором в течение нескольких минут истошно кричат и дерутся деревенские коты, а он, в свою очередь, смеется за кадром.
Пятый канал: последние новости
Трамвай «Львенок» покоряет жителей Петербурга Диана Арбенина, Кристина Орбакайте и Александр Ревва выступили на «Белых ночах» Трехмерная реконструкция Херсонеса появилась в сети
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дом-2» под угрозой закрытия115
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы4
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца9
Ляпы в советских мультиках14
У Анатолия Вассермана появилось свое шоу2
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение