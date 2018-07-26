Стоящая у моста огромная Смерть напугала пользователей сети

Пользователь Джастин Ледьюк опубликовал на своей странице в Instagram поистине пугающий ролик. На видео изображена исполинских размеров Смерть в красном плаще, которая держится за крепления моста Золотые Ворота в Сан-Франциско и наблюдает за проезжающими машинами. Кроме того, создается иллюзия, будто съемка ведется из кабины вертолета.

Создатель короткометражного хоррор-ролика пояснил в комментариях, что создал творение при помощи графики и изрядно повозился, детально прорабатывая мельчайшие элементы графики. В свою очередь, другие пользователи по достоинству оценили шедевр — ролик набрал уже более 10 миллионов просмотров. И это только в Instagram.

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как пользователи YouTube резко осудили автора видео, на котором в течение нескольких минут истошно кричат и дерутся деревенские коты, а он, в свою очередь, смеется за кадром.