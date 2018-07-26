Разговорный английский в РГЮБ практикует богородская молодежь

Каждую пятницу Российская государственная юношеская библиотека приглашает к себе желающих на встречу клуба разговорного английского «Friday Point».

Каждый желающий может в малом зале учреждения интересно и с пользой провести вечер, поиграть в игры, посмотреть познавательные фильмы, а главное практиковаться в английском. В программе также поднимаются серьезные жизненные темы, проекты и презентации которых также даются на английском языке.

«С нами вы можете дискутировать на самые разные темы, обсуждать просмотренные видео, но только на английском языке. В выборе видео и темы для обсуждения может поучаствовать каждый из вас! Среди нас есть как изучающие, так и свободно говорящие. Рекомендуемый уровень знания английского — не ниже Intermediate», — сообщают представители клуба.

Следующая встреча состоится 27 июля в 19 часов.

Вход свободный.