Звезда «Американского пирога» Крис Клейн снимется в 5 сезоне «Флэша»

На Comic-Con в Сан-Диего стало известно, что в 5 сезоне «Флэша» Барри Аллену предстоит встретиться с очередным Главным Злодеем — на этот раз это будет Цикада из комиксов DC, и роль антагониста сыграет Крис Клейн , знакомый зрителям, в первую очередь, по серии «Американский пирог».

Цикада, или Дэвид Херш — очень интересный злодей из комиксов DC, который в результате удара молнией получил способность продлевать свою жизнь, поглощая жизненную силу других. В сериале же его сюжетная линия будет несколько более «реалистичной», а мотивация — «человечной»: герой потерял семью из-за мета-людей, и теперь он собирается «искоренить эпидемию — по мета-человеку за раз».

Премьера 5 сезона «Флэша» состоится 9 октября 2018.

попкорнnews