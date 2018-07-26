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Звезда «Американского пирога» Крис Клейн снимется в 5 сезоне «Флэша»
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Звезда «Американского пирога» Крис Клейн снимется в 5 сезоне «Флэша» 

Попкорн News 14 часов назад
Фото: Попкорн News
На Comic-Con в Сан-Диего стало известно, что в 5 сезоне «Флэша» Барри Аллену предстоит встретиться с очередным Главным Злодеем — на этот раз это будет Цикада из комиксов DC, и роль антагониста сыграет Крис Клейн, знакомый зрителям, в первую очередь, по серии «Американский пирог».
Цикада, или Дэвид Херш — очень интересный злодей из комиксов DC, который в результате удара молнией получил способность продлевать свою жизнь, поглощая жизненную силу других. В сериале же его сюжетная линия будет несколько более «реалистичной», а мотивация — «человечной»: герой потерял семью из-за мета-людей, и теперь он собирается «искоренить эпидемию — по мета-человеку за раз».
Премьера 5 сезона «Флэша» состоится 9 октября 2018.
попкорнnews
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