В Культурном центре Драгунского познакомят с историей Дня Крещения Руси 

В библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) в День Крещения Руси представят книжно-иллюстрированную выставку «Чтоб с верой жили, добротой…». Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.
— В течение дня каждый желающий сможет посмотреть презентацию, рассказывающую об истории возникновения и традициях этого христианского праздника, — отметила Денисова.
Экспозиция будет доступна с 13.00 до 19.00.
Вход свободный для всех желающих. Возрастных ограничений нет.
Напомним, что библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, дом 17, корпус 2. (еп)