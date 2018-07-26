В Культурном центре Драгунского познакомят с историей Дня Крещения Руси

В библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) в День Крещения Руси представят книжно-иллюстрированную выставку «Чтоб с верой жили, добротой…». Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.

— В течение дня каждый желающий сможет посмотреть презентацию, рассказывающую об истории возникновения и традициях этого христианского праздника, — отметила Денисова.

Экспозиция будет доступна с 13.00 до 19.00.

Вход свободный для всех желающих. Возрастных ограничений нет.

Напомним, что библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, дом 17, корпус 2. (еп)