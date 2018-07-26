Конкурс сценарных заявок впервые пройдет на кинофестивале Arctic Open

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. / ТАСС /. Питчинг кинопроектов впервые пройдет на II Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open, который состоится в Архангельске с 6 по 9 декабря. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.

Питчинг кинопроектов — это презентация идей кинокартин с целью нахождения инвесторов для дальнейшего финансирования проектов.

"Первый раз на фестивале Arctic Open мы будем проводить питчинг, или конкурс синопсисов. Наш партнер в этом проекте — молодежный центр Союза кинематографистов России. Конкурс стартует в августе, для участия в рамках фестиваля мы планируем отобрать не более десяти работ", — сказала Статикова.

Как пояснила собеседница агентства, участникам будут предложены три приоритетные темы: «Сделано в…», «Чтобы Арктика стала ближе» и тема, посвященная 100-летию со дня рождения писателя Федора Абрамова , которое будет отмечаться в 2020 году. «Это приоритетные темы, но это не означает, что авторы не могут предложить что-то другое», — отметила директор фестиваля.

По ее словам, экспертный совет для питчинга пока формируется. Победители конкурса смогут получить разные виды поддержки. «Это может быть денежная поддержка, информационная, рекомендации или, например, помощь локацией. Скажем, если будет проект-победитель по теме Абрамова, то группу для съемок примут в Пинежском районе (место рождения Ф. Абрамова село Веркола Пинежского района Архангельской области — прим. ТАСС)», — сказала директор фестиваля.

Проект кинофестиваля Arctic Open стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый фестиваль Arctic open прошел с 7 по 9 декабря 2017 года, на 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска 60 конкурсных и внеконкурсных фильмов посмотрело более 3 тыс. зрителей. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого фильмы фестиваля посмотрели жители десяти районов области.