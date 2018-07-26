Ещё
Конкурс сценарных заявок впервые пройдет на кинофестивале Arctic Open
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Конкурс сценарных заявок впервые пройдет на кинофестивале Arctic Open 

ТАСС 14 часов назад
АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. /ТАСС/. Питчинг кинопроектов впервые пройдет на II Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open, который состоится в Архангельске с 6 по 9 декабря. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.
Питчинг кинопроектов — это презентация идей кинокартин с целью нахождения инвесторов для дальнейшего финансирования проектов.
"Первый раз на фестивале Arctic Open мы будем проводить питчинг, или конкурс синопсисов. Наш партнер в этом проекте — молодежный центр Союза кинематографистов России. Конкурс стартует в августе, для участия в рамках фестиваля мы планируем отобрать не более десяти работ", — сказала Статикова.
Как пояснила собеседница агентства, участникам будут предложены три приоритетные темы: «Сделано в…», «Чтобы Арктика стала ближе» и тема, посвященная 100-летию со дня рождения писателя Федора Абрамова, которое будет отмечаться в 2020 году. «Это приоритетные темы, но это не означает, что авторы не могут предложить что-то другое», — отметила директор фестиваля.
По ее словам, экспертный совет для питчинга пока формируется. Победители конкурса смогут получить разные виды поддержки. «Это может быть денежная поддержка, информационная, рекомендации или, например, помощь локацией. Скажем, если будет проект-победитель по теме Абрамова, то группу для съемок примут в Пинежском районе (место рождения Ф. Абрамова село Веркола Пинежского района Архангельской области — прим. ТАСС)», — сказала директор фестиваля.
Проект кинофестиваля Arctic Open стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый фестиваль Arctic open прошел с 7 по 9 декабря 2017 года, на 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска 60 конкурсных и внеконкурсных фильмов посмотрело более 3 тыс. зрителей. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого фильмы фестиваля посмотрели жители десяти районов области.
ТАСС: последние новости
Экспозицию Якутии на выставке ВЭФ оформят в виде головы мамонта Псковские реставраторы открыли новые фрагменты фресок в монастырском храме XIV века Улицы Манежная, Волхонка и Знаменка станут пешеходными в День 1030-летия Крещения Руси
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца12
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы8
«Дом-2» под угрозой закрытия255
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли3
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение